Матч с участием Кузнецовой на старте турнира в Нюрнберге снова отложен

Российской теннисистке Светлане Кузнецовой никак не удаётся провести матч первого круга на турнире в Нюрнберге (Германия). Изначально её игра со шведкой Юханной Ларссон должна была пройти 20 мая, но не состоялась из-за дождя. Сегодня, 21 мая, вечерний поединок вновь не состоится по той же причине. Теперь встреча перенесена на первую половину дня среды.

Если Кузнецовой удастся преодолеть первый раунд, то её следующей соперницей станет либо Мэнди Минелла из Люксембурга, либо чешка Катержина Синякова, посеянная под вторым номером.

Ранее во второй круг прошли россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, которые поспорят между собой за выход в четвертьфинал.

Соревнования с призовым фондом € 250 тыс. завершатся 25 мая. В 2018 году на турнире в Нюрнберге победу одержала Ларссон.