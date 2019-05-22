Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кузнецова проиграла действующей чемпионке в первом круге турнира в Нюрнберге

Кузнецова проиграла действующей чемпионке в первом круге турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнире в Нюрнберге (Германия), не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Швеции Юханне Ларссон со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут.

Кузнецова 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Ларссон, являющаяся действующей чемпионкой, поспорит с чешкой Катержиной Синяковой (2), которая победила Мэнди Минеллу из Люксембурга — 1:6, 6:3, 6:2.

В прошлогоднем финале этих соревнований Юханна обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Нюрнберг. Женщины. Первый круг
Сорана Кырстя (Румыния) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, 6) — 7:6 (8:6), 6:2.

22 мая 2019 года, среда. 11:40 МСК
Нюрнберг. 1-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
102
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
0 : 2
Юханна Ларссон
111
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
22 мая 2019 года, среда. 11:30 МСК
Нюрнберг. 1-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
98
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 : 2
Катержина Синякова
43
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
6 3 2
1 6 6
           
22 мая 2019 года, среда. 11:30 МСК
Нюрнберг. 1-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
93
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
2 : 0
Кирстен Флипкенс
59
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 2 3
           
7 8 6  
6 6 2  
           
Матч с участием Кузнецовой на старте турнира в Нюрнберге снова отложен
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент