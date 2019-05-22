Кузнецова проиграла действующей чемпионке в первом круге турнира в Нюрнберге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнире в Нюрнберге (Германия), не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Швеции Юханне Ларссон со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут.
Кузнецова 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Ларссон, являющаяся действующей чемпионкой, поспорит с чешкой Катержиной Синяковой (2), которая победила Мэнди Минеллу из Люксембурга — 1:6, 6:3, 6:2.
В прошлогоднем финале этих соревнований Юханна обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Нюрнберг. Женщины. Первый круг
Сорана Кырстя (Румыния) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, 6) — 7:6 (8:6), 6:2.
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