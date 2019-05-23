Осака: моя цель – собрать карьерный «Большой шлем». Ещё лучше – календарный

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака рассказала о своих целях.
«Я склонна смотреть в будущее, а не в прошлое, и я хочу выигрывать больше. Конечно, я очень довольна всеми своими достижениями, но я не могу позволить себе перестать усердно работать.
Я определённо думаю о сохранении звания первой ракетки мира. Конечно, было бы здорово выиграть карьерный «Большой шлем», но ещё лучше – взять календарный.
В то же время я не хочу оказывать слишком сильное давление на себя, ведь свой лучший теннис я показываю, лишь когда играю в удовольствие. Мне кажется, именно поэтому я всегда хорошо выступаю на турнирах «Большого шлема» – на них я всегда кайфую», – цитирует Осаку официальный сайт «Ролан Гаррос».
21-летняя теннисистка – чемпионка двух последних мэйджоров. В финале US Open 2018 она обыграла Серену Уильямс, а в решающем матче Australian Open 2019 оказалась сильнее Петры Квитовой.
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