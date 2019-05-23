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Осака: моя цель – собрать карьерный «Большой шлем». Ещё лучше – календарный

Осака: моя цель – собрать карьерный «Большой шлем». Ещё лучше – календарный
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака рассказала о своих целях.

«Я склонна смотреть в будущее, а не в прошлое, и я хочу выигрывать больше. Конечно, я очень довольна всеми своими достижениями, но я не могу позволить себе перестать усердно работать.

Я определённо думаю о сохранении звания первой ракетки мира. Конечно, было бы здорово выиграть карьерный «Большой шлем», но ещё лучше – взять календарный.

В то же время я не хочу оказывать слишком сильное давление на себя, ведь свой лучший теннис я показываю, лишь когда играю в удовольствие. Мне кажется, именно поэтому я всегда хорошо выступаю на турнирах «Большого шлема» – на них я всегда кайфую», – цитирует Осаку официальный сайт «Ролан Гаррос».

21-летняя теннисистка – чемпионка двух последних мэйджоров. В финале US Open 2018 она обыграла Серену Уильямс, а в решающем матче Australian Open 2019 оказалась сильнее Петры Квитовой.

Осака: моя главная цель – быть первой сеяной на «Ролан Гаррос»
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