Экс-четвёртая ракетка мира назвал своих фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывший четвёртый номер рейтинга АТР из Великобритании Тим Хенман считает, что лишь Доминик Тим может вмешаться в борьбу Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за чемпионский титул Открытого чемпионата Франции.



«Я по-прежнему считаю, что Рафаэль – главный фаворит турнира. Впрочем, Новак готов бороться. Он выиграл три мэйджора подряд и, судя по последним турнирам, нашёл себя и решил проблемы, не связанные с теннисом.



Вавринка? Да, он выигрывал в Париже ранее, но сейчас находится не в той форме. В целом я буду очень удивлён, если Открытый чемпионат Франции выиграет не Надаль, не Джокович и не Тим», – цитирует Хенмана Metro.

Ранее сам Новак Джокович назвал Рафаэля Надаля главным фаворитом грядущих соревнований.