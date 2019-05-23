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Экс-четвёртая ракетка мира назвал своих фаворитов «Ролан Гаррос»

Экс-четвёртая ракетка мира назвал своих фаворитов «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Бывший четвёртый номер рейтинга АТР из Великобритании Тим Хенман считает, что лишь Доминик Тим может вмешаться в борьбу Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за чемпионский титул Открытого чемпионата Франции.

«Я по-прежнему считаю, что Рафаэль – главный фаворит турнира. Впрочем, Новак готов бороться. Он выиграл три мэйджора подряд и, судя по последним турнирам, нашёл себя и решил проблемы, не связанные с теннисом.

Вавринка? Да, он выигрывал в Париже ранее, но сейчас находится не в той форме. В целом я буду очень удивлён, если Открытый чемпионат Франции выиграет не Надаль, не Джокович и не Тим», – цитирует Хенмана Metro.

Ранее сам Новак Джокович назвал Рафаэля Надаля главным фаворитом грядущих соревнований.

Бывший тренер Федерера: Надаль — явный фаворит «Ролан Гаррос»
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