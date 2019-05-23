А. Зверев: очень злился, проигрывая в детстве Мише

Немец Александр Зверев рассказал о своём отношении к теннису на старте карьеры.



«В детстве я всегда очень злился на корте, когда проигрывал. Это было в матчах с Мишей, это было в любых матчах. У меня всегда был менталитет победителя.



Собственно, ничего не изменилось и по сей день. Мой отец учил меня, что самое важное – это выработать мою игру, сделать так, чтобы я играл правильно и грамотно. Он всегда говорил мне, что мы тренируемся, для будущего, чтобы в 18-20 лет и до конца карьеры я показывал лучшее, на что способен. Поэтому, с ранних лет я играл достаточно агрессивно, при этом никогда не являясь лучшим теннисистом своего возраста ни в Европе, ни в мире. Лишь в 16 лет я стал занимать первые места», – цитирует Зверева Tennis World USA.



Федерер: в молодости злился, думая, что смогу стать совершенным игроком