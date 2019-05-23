Блинкова вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос», обыграв украинку Калинину

Российская теннисистка Анна Блинкова продолжает борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В полуфинале квалификационного раунда россиянка в напряжённом трёхсетовом поединке одолела Ангелину Калинину из Украины со счётом 3:6, 6:3, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Блинкова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Калининой 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.



В решающем поединке за выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Блинкова сыграет с представительницей Израиля Юлией Глушко, обыгравшей американку Робин Андерсон со счётом 6:3, 6:3.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.