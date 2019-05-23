Джокович провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос», выиграв сет у Чилича

Первая ракетка мира Новак Джокович провёл свою стартовую тренировку перед началом «Ролан Гаррос». Серб около часа разминался с хорватом Марином Чиличем. После этого теннисисты провели один сет, в котором победу одержал Джокович со счётом 6:4, сообщает L'Equipe.
На трибунах присутствовали только привилегированные персоны, для рядовых зрителей тренировка была закрыта.
«Привет, новый Шатрие. Моя первая тренировка в Париже с Марином Чиличем», — написал Джокович. Фото доступно в его «твиттере».
Ранее в мае 2019 года на турнире Mutua Madrid Open Чилич и Джокович должны были сыграть в четвертьфинале, но хорват снялся с соревнований.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» — 2019 будет проходить в период с 26 мая по 9 июня.
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