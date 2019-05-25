Монфис на тренировке с Хачановым перед РГ выполнил удар из разряда ультра-си
Гаэлю Монфису на тренировке перед «Ролан Гаррос», которую он проводил с россиянином Кареном Хачановым, удалось выполнить достаточно редкий для тенниса удар. Француз достал укороченный удар в левой для себя части корта и отправил мяч по низкой траектории между судейской вышкой и столбом, к которому крепится сетка.
Эффектный удар Монфис артистично отпраздновал перед немногочисленной публикой, которая, впрочем, отреагировала достаточно бурно. Хачанов подыграл коллеге, он обнял француза и изобразил несколько поклонов.
Видео доступно на странице Tennis Legend в «Твиттере».
В первом круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе, а монфис стартовый поединок на турнире проведёт против японца Таро Дэниэля.
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