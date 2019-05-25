Путинцева одержала волевую победу в финале соревнований в Нюрнберге

В финале женского турнира в Нюрнберге (Германия) представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная под первым номером, в трёх сетах взяла верх над словенкой Тамарой Зиданшек — 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут.
Путинцева допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Зиданшек дважды ошиблась на подаче и сделала 4 брейка. Кроме того, теннисистки выполнили по одному эйсу.
Для Путинцевой, которая родилась в Москве и ранее на соревнованиях представляла Россию, этот титул стал первым в карьере. В полуфинальных матчах Юлия победила румынку Сорану Кырстю, а Зиданшек — Катержину Синякову из Чехии.
В 2018 году чемпионкой турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске.
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