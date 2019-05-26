Тим: надеюсь, французы будут за меня болеть из-за моих отношений с Младенович

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции, который стартует сегодня, 26 мая, в Париже.



«Будут ли французские болельщики больше меня поддерживать, зная о моих отношениях с Кристиной Младенович? Я думаю, что определённый эффект от этого будет, потому что люди, конечно, знают, что мы вместе. Они очень любят её.



Поэтому болельщики также отлично примут меня. Я на это надеюсь. В прошлом году уже была очень хорошая атмосфера каждый раз, когда я выходил играть. Поддержка французов может стать для меня приятным бонусом.

«Ролан Гаррос» — главная цель в моей карьера. Я думаю, что мои шансы на победу в турнирах «Большого шлема» наиболее велики в Париже, поэтому этот турнир для меня всегда является самым ярким событием года», — приводит слова Тима Tennis World USA.