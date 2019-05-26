Судья из России признана виновной в том, что не сообщила о предложенной взятке

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российского судью Светлану Теряеву виновной, что не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей, прошедших в 2017 году. Об этом сообщает BBC.



По данным TIU, представитель одного из игроков предложил россиянке крупную сумму. За это Теряева должна была производить манипуляции со счётом через своё судейское устройство. Это позволило бы игрокам с уверенностью делать ставки на поединок.



Теряева от предложения отказалась, но не сообщила о нём в соответствующие структуры. После независимого слушания было установлено, что судья совершила два нарушения теннисной Антикоррупционной программы (TACP). Будет принято решение о применении соответствующих санкций.