Куэрри снялся с «Ролан Гаррос», его заменит Лааксонен
Американский теннисист Сэм Куэрри не выступит на Открытом чемпионате Франции из-за травмы мышц живота, информирует пресс-служба турнира. На старте соревнований он должен был встретиться с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.
Куэрри в основной сетке «Ролан Гаррос» заменит швейцарец Генри Лааксонен.
Победитель матча Лааксонен — Мартинес-Портеро во втором круге сыграет либо с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем (1), либо с представителем Польши Хубертом Хуркачем.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» — 2019 будет проходить в период с 26 мая по 9 июня.
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
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