Куэрри снялся с «Ролан Гаррос», его заменит Лааксонен

Американский теннисист Сэм Куэрри не выступит на Открытом чемпионате Франции из-за травмы мышц живота, информирует пресс-служба турнира. На старте соревнований он должен был встретиться с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

Куэрри в основной сетке «Ролан Гаррос» заменит швейцарец Генри Лааксонен.

Победитель матча Лааксонен — Мартинес-Портеро во втором круге сыграет либо с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем (1), либо с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» — 2019 будет проходить в период с 26 мая по 9 июня.