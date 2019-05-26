Свитолина: не собиралась проигрывать в первом же матче

Украинская теннисистка Элина Свитолина (9) прокомментировала победу над Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3. Во втором круге Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой.

«Я пыталась сосредоточиться на том, что могу контролировать. Знала, что будет нелегко. Но это была лишь дополнительная мотивация, чтобы сразу войти в турнир с правильными мыслями. Я не собиралась проигрывать в первом же матче.

Винус иногда может играть невероятно. Это нужно было принять и двигаться дальше. Я сразу же была настроена на борьбу, что и помогло выиграть этот матч.

Важно не завышать ожиданий, потому что играть с травмами сложно. Можно чувствовать себя хорошо, но вдруг что-то произойдёт. Важно настраиваться на каждый матч, делать всё, что возможно, что можно контролировать, просто сосредоточиться.

Катерину Козлову я знаю очень давно. Видела не очень много её матчей в последнее время, но посмотрим, как сложится. Стараюсь много не думать о соперниках, которые находятся по другую сторону сетки. Стараюсь выиграть каждый матч и готовлюсь к этому. Для меня самое главное, что я готова, что чувствую себя хорошо на корте, хорошо двигаюсь и свежа психологически, – всё это важно для меня», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.