Победы Потаповой и Федерера — в видеообзоре первого круга «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор матчей первого круга грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», сыгранных в первый день соревнований в основной сетке.
Главную сенсацию преподнесла россиянка Анастасия Потапова. 18-летняя дебютантка обыграла трёхкратную победительницу мэйджоров, немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 6:2. В карьере Анастасии это первая победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA.
Сложно было предсказать победительницу во встрече украинки Элины Свитолиной с американкой Винус Уильямс, но Свитолина подтвердила статус девятой ракетки соревнований, выиграв 6:3, 6:3.
С побед стартовали и другие фавориты: испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова и американка Слоан Стивенс.
В мужской сетке с побед стартовали швейцарец Роджер Федерер, хорват Марин Чилич, грек Стефанос Циципас и японец Кей Нисикори.
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