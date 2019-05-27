Победы Потаповой и Федерера — в видеообзоре первого круга «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор матчей первого круга грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», сыгранных в первый день соревнований в основной сетке.

Главную сенсацию преподнесла россиянка Анастасия Потапова. 18-летняя дебютантка обыграла трёхкратную победительницу мэйджоров, немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 6:2. В карьере Анастасии это первая победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA.

Сложно было предсказать победительницу во встрече украинки Элины Свитолиной с американкой Винус Уильямс, но Свитолина подтвердила статус девятой ракетки соревнований, выиграв 6:3, 6:3.

С побед стартовали и другие фавориты: испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова и американка Слоан Стивенс.

В мужской сетке с побед стартовали швейцарец Роджер Федерер, хорват Марин Чилич, грек Стефанос Циципас и японец Кей Нисикори.