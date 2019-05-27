Хачанов стал 11-й ракеткой мира
В обновлённом рейтинге ATP от 27 мая россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 27 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 355.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5950.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4080.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3860.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745.
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235.
10 (10). Джон Иснер (США) — 2895.
11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2800...
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14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
77 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 696.
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Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
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