А. Зверев поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 27 мая немецкий теннисист Александр Зверев поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на шестой позиции. Лидирует серб Новак Джокович.



Чемпионская гонка ATP. 27 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4005.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3505.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 2760.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 2640.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2105.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1575.

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1370.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1350.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1140.

10 (17). Александр Зверев (Германия) — 1130.

...

61 (60). Карен Хачанов (Россия) — 425.

76 (73). Андрей Рублёв (Россия) — 347.