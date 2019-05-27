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А. Зверев поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й

А. Зверев поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й
Теннис / Roland Garros 2019 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 27 мая немецкий теннисист Александр Зверев поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на шестой позиции. Лидирует серб Новак Джокович.

Чемпионская гонка ATP. 27 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4005.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3505.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 2760.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 2640.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2105.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1575.
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1370.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1350.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1140.
10 (17). Александр Зверев (Германия) — 1130.
...
61 (60). Карен Хачанов (Россия) — 425.
76 (73). Андрей Рублёв (Россия) — 347.

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