Потапова: когда я не играю, то больше всего люблю спать

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от матча с чешкой Маркетой Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Франции.

«Маркета — очень хорошая теннисистка. Она также достаточно молода, так что нас ждёт отличный матч. В прошлый раз мы встретились в Будапеште, но тогда я была травмирована, поэтому сыграла не лучшим образом. В этот раз я готова гораздо лучше. Вижу, что и она находится в отличной форме. Думаю, будет интересно. Знаю лишь, что постараюсь сыграть как можно лучше. Надеюсь, это сработает», — цитирует Потапову официальный сайт тура.

Анастасия также рассказала, как любит проводить свободное время.

«Когда я не играю, то больше всего люблю оставаться в постели и спать как можно дольше! Мне нравится Париж и Франция в целом. Да и вся Европа. Мне нравится выступать здесь. Люблю посещать красивые места, пробовать кофе и макароны. Это прекрасное место, чтобы играть в свой лучший теннис и наслаждаться жизнью», — сказала Потапова.

В первом круге Анастасия обыграла трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 6:2.

