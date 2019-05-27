Кудерметова одолела Возняцки на «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 0:6

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв датчанку Каролину Возняцки (13) со счётом 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты.
Вероника дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Возняцки на «Ролан Гаррос».
За выход в третий круг Кудерметова поспорит с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция, WC).
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Лорен Дэвис (США, WC) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:4.
Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Гёргес (Германия, 18) — 7:5, 6:1.
Виктория Кужмова (Словакия) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:3.
Кики Бертенс (Нидерланды, 4) — Полин Пармантье (Франция) — 6:3, 6:4.
Диан Парри (Франция, WC) — Вера Лапко (Беларусь) — 6:2, 6:4.
Йоханна Конта (Великобритания, 26) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:4, 6:4.
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