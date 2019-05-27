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Кудерметова одолела Возняцки на «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 0:6

Кудерметова одолела Возняцки на «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 0:6
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв датчанку Каролину Возняцки (13) со счётом 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты.

Вероника дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Возняцки на «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг Кудерметова поспорит с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция, WC).

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Лорен Дэвис (США, WC) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:4.
Кайя Канепи (Эстония) — Юлия Гёргес (Германия, 18) — 7:5, 6:1.
Виктория Кужмова (Словакия) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:3.
Кики Бертенс (Нидерланды, 4) — Полин Пармантье (Франция) — 6:3, 6:4.
Диан Парри (Франция, WC) — Вера Лапко (Беларусь) — 6:2, 6:4.
Йоханна Конта (Великобритания, 26) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:4, 6:4.

27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
13
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 : 2
Вероника Кудерметова
68
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
6 3 3
0 6 6
           
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Лорен Дэвис
111
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
2 : 0
Кристина Плишкова
112
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кайя Канепи
88
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
2 : 0
Юлия Гёргес
18
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
46
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
2 : 0
Ализе Корне
48
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
66
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
0 : 2
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Идет 1-й сет
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
0 : 0
Вера Лапко
102
Беларусь
Вера Лапко
В. Лапко
1 2 3
           
     
     
           
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
26
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 0
Антония Лоттнер
147
Германия
Антония Лоттнер
А. Лоттнер
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».
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