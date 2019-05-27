Возняцки — о проигрыше Кудерметовой: я очень расстроена

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:0, 3:6, 3:6.

«Конечно, я расстроена. Всегда хочется побеждать, быть конкурентноспособной. Ты упорно работаешь и хочешь видеть результаты.

Этот год получается не лучшим для меня. Я буду продолжать стараться и трудиться, чтобы изменить ситуацию. Больше о первой половине сезона мне сказать нечего. Были несколько недель, когда я себя чувствовала отлично, а затем на протяжении нескольких недель я болела или была травмирована. Нужно сохранять позитивный настрой и продолжать бороться.

Думаю, в концовке матча я потеряла энергию, допустила ряд невынужденных ошибок, которых обычно не делаю. Я очень расстроена. Но ничего не поделаешь. Подготовка к турниру также была не лучшей», — цитирует Возняцки Metro.

Кудерметова рассказала, как ей удалось победить Возняцки на «Ролан Гаррос»