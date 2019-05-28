Гаске — о победе над Зверевым: явно играю не на своём лучшем уровне
Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал свой выход во второй круг «Ролан Гаррос». В трёх партиях он обыграл немца Мишу Зверева — 6:3, 6:4, 6:3.
«Счастлив, что выиграл, сейчас я вижу, что день за днём играю всё лучше и лучше. Рад за себя, за то, что у меня нормальная сетка, хороший первый раунд. Всё в моих силах. Тем не менее я играю в официальных матчах только три недели.
Сейчас я явно не на своём лучшем уровне, но нужно наслаждаться тем, что я вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции», – цитирует Гаске официальный сайт АТР.
Соперником Гаске по второму раунду соревнований станет представитель Аргентины Хуан-Игнасио Лондеро, который в первом круге обыграл Николоза Басилашвили из Грузии.
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