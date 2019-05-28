Дель Потро добыл волевую победу над Джарри и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (8) вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В четырёх партиях он добыл волевую победу над чилийцем Николасом Джарри – 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. На счету дель Потро 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 12. Джарри отметился 7 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.
Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Йосихито Нисиока (Япония) — Маккензи Макдональд (США).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
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