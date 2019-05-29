Победы А. Зверева, дель Потро и Фоньини — в обзоре игр 1-го круга «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В тяжелейшем пятисетовом матче он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3. Следующим соперником 22-летнего уроженца Гамбурга станет швед Микаэль Имер.
Первый круг «Ролан Гаррос» преодолел и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который одержал волевую победу над представителем Чили Николасом Джарри – 3:6, 6:2, 6:1, 6:4. Далее девятая ракетка мира встретится с японцем Йосихито Нисиокой.
Во втором раунде также сыграет итальянец Фабио Фоньини. На старте соревнований он выиграл у соотечественника Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:0, 3:6, 6:3. Следующий соперник Фоньини — аргентинец Федерико Дельбонис.
Видео доступно на "Чемпионате".
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