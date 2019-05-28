«Баранка» для первой ракетки мира и реванш Касаткиной

Бравый старт Хачанова

После поражений Даниила Медведева и Алексея Ватутина в понедельник единственным россиянином в мужской одиночной сетке остался Карен Хачанов, первая ракетка России. Он неудачно начал этот сезон, и пока его лучшим результатом в году остаётся четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Стартовый матч на «Ролан Гаррос», впрочем, он провёл уверенно, расправившись с Седриком-Марселем Штебе за 1 час 40 минут. Карен ни разу не проиграл свою подачу, хотя в концовке немного торопился из-за начинавшегося дождя и допустил несколько необязательных ошибок. Кстати, интересно, что мужские матчи в итоге не прервали (дождь оказался коротким, а на грунте он не так страшен, как на других покрытиях), а вот оба женских поединка, которые игрались в то же время, были отложены минут на десять.

Касаткина нащупывает свою игру

Уверенно вышла во второй раунд и лидер женского российского тенниса, Дарья Касаткина. У неё на старте сезона были ещё более серьёзные проблемы, чем у Хачанова. На харде она выиграла всего три матча (один из них – в Кубке Федерации) и не победила ни одну соперницу из топ-150. На грунте дела пошли немного лучше – победа в Штутгарте над 18-й ракеткой мира, Элисе Мертенс, затем два выигранных матча в Риме. Там из-за дождя Касаткиной, как и многим другим, пришлось проводить два поединка в один день, и второго трёхсетового матча подряд она не выдержала. Здесь Дарья стартовала с победы над прошедшей квалификацию Ясмине Паолини – 6:2, 6:3. Кстати, в прошлом году Касаткина проиграла ей на грунте турнира в Праге, когда была третьей сеяной, а Паолини стала «лаки-лузером». Ясмине тогда прошла ещё Анну Шмидлову и проиграла в четвертьфинале Чжан Шуай.

Осака вернулась после «баранки»

А Шмидлова на этом «Ролан Гаррос» была в шаге от громкой сенсации. 24-летняя словачка в стартовой партии оформила «баранку», хотя её соперницей была первая ракетка мира, Наоми Осака! После этого японка начала приходить в себя, но при счёте 3:0 в её пользу во втором сете пошёл уже упоминавшийся дождь. Пауза пошла Анне на пользу. Она отыгралась, а в девятом гейме сделала ещё один брейк и вышла подавать на матч. Свой шанс словачка не использовала, а затем ещё раз не подала на матч, уже при 6:5. Матчболов у Шмидловой не было, но она четырежды была в двух очках от триумфа. В итоге Осака дожала её на тай-брейке, а на решающую партию моральных и физических сил у Анны не хватило.

Борьба за первую строчку

Кстати, Наоми пока не гарантировала себе первую строчку после завершения Открытого чемпионата Франции, хотя число претенденток на неё уже сократилось. Анжелика Кербер проиграла Анастасии Потаповой, а Петра Квитова снялась с турнира из-за надрыва связок левого предплечья. Теперь опередить Осаку могут только Каролина Плишкова и Кики Бертенс; впрочем, они и так изначально были ближе к ней по очкам в лайв-рейтинге, чем Квитова и Кербер. И чешке, и голландке нужно как минимум дойти до финала, чтобы оказаться впереди Наоми. Пока что обе достаточно уверенно вышли во второй раунд.

Осаку теперь попробует остановить Азаренко

Успешно стартовали в Париже две белорусские теннисистки – Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Арина в двух сетах победила Доминику Цибулкову, а Виктория выбила чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко. Теперь во втором круге состоится поединок с яркой афишей – Азаренко против Наоми Осаки.

Блинкова выиграла российское дерби с 0:4 в третьем сете

Из россиянок, кроме Касаткиной, во вторник дальше прошла Анна Блинкова. Она, правда, взяла верх в российском дерби, одолев Маргариту Гаспарян со счётом 8:6 в третьей партии. При этом Маргарита вела в этом сете с двумя брейками (4:0), но растеряла всё преимущество. Кстати, напомним, что «Ролан Гаррос» с этого года остался единственным турниром «Большого шлема» без тай-брейков в решающем сете – правда, на Уимблдоне они будут играться только при счёте 12:12. А возвращаясь к «Ролан Гаррос» — ещё одна российская теннисистка, Евгения Родина, легко проиграла Мэдисон Кис, которая защищает здесь полуфинал.

Гарсия стала исключением из правил

Каролин Гарсия стала единственной из четырёх участниц финальных матчей турниров WTA прошлой недели, кому удалось пройти во второй раунд «Ролан Гаррос». Ранее поражения в первом круге потерпели Даяна Ястремская, Юлия Путинцева и Тамара Зиданшек – соответственно чемпионки Страсбурга и Нюрнберга и финалистка Нюрнберга. Правда, все они выступали в понедельник, а Гарсия, попавшая в верхнюю половину сетки, стартовала во вторник, получив дополнительный день отдыха.

Зверев взялся за старое

Александр Зверев на «Ролан Гаррос», похоже, пошёл по проверенному пути. Год назад он в первый (и пока последний) раз дошёл до четвертьфинала турнира «Большого шлема» именно здесь, в Париже, но при этом выиграл по пути три пятисетовых матча подряд. Нынешний розыгрыш чемпион трёх «Мастерсов» и Итогового турнира решил начать с ещё одного пятисетовика. Он вёл 2-0 по партиям у Джона Миллмана, но дожать его смог только в пятом сете. При этом по ходу четвёртой партии Александр был впереди с брейком. Дальше он встретится с прошедшим квалификацию шведом Микаэлем Имером.

Американцев на «Ролан Гаррос» тошнит

Американские теннисисты на этом турнире в нынешнем году чувствуют себя неважно. После проигранной четвёртой партии Маккензи Макдональд взял медицинский тайм-аут, а в ходе решающего сета его вырвало прямо на корте. В понедельник аналогичные проблемы были у Фрэнсиса Тиафо, который также проиграл в пяти сетах.

Возрастной рекорд Карловича и Лопеса

В матче двух ветеранов обошлось без подобных проблем. Главное – они установили рекорд турнира по суммарному возрасту. Речь о поединке 40-летнего хорвата Иво Карловича с 37-летним испанцем Фелисьяно Лопесом – в сумме им, соответственно, 77 лет. Уроженец Загреба выполнил 35 эйсов и выиграл в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (7:9), 7:5. Также Иво стал самым возрастным теннисистом с 1978 года, одержавшим победу в матче турнира «Большого шлема».

Маррей провёл последний матч в паре с Суаресом

Стартовали и парные мужские матчи. Здесь главным событием дня стало поражение Бруно Суареса и Джейми Маррея, брата Энди. Во-первых, они были вторыми сеяными, во-вторых, Джейми заранее объявил, что в связи с падением результатов сменит партнёра, так что этот «Ролан Гаррос» стал для них последним совместным турниром. В 2016 году Маррей и Суарес выиграли два «Шлема» — Australian Open и US Open.

Прогноз погоды

Напоследок взглянем на прогноз погоды в Париже на время турнира. Небольшие осадки возможны ещё в среду и четверг, а затем до середины второй недели дождей не обещают. Также дождь может пойти в четверг и пятницу второй недели. Кстати, в следующем году должна завершиться реконструкция центрального корта, носящего имя Филиппа Шатрье, и на нём появится крыша, так что дождь во время решающих матчей никаких корректив в расписание вносить не будет.