Монфис – о победе за полтора часа: категорически не хотел играть завтра

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свой выход во второй раунд «Ролан Гаррос» после победы над японцем Таро Дэниэлом со счётом 6:0, 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 40 минут — теннисисты поздно вышли на корт, поэтому их матч могли перенести на следующий игровой день.
«Я очень хотел завершить матч до наступления темноты — категорически не хотел играть завтра. Очень счастлив, что так и получилось.
В начале второй партии я заиграл не так быстро, за что заплатил цену — отдал гейм на своей подаче. К счастью, я смог вернуть потерянный мяч, а следом взять и ещё одно очко. 10-й гейм был определяющим, был рад выиграть его. Считаю, что большое влияние на игру оказала моя подача», — цитирует Монфиса официальный сайт АТР.
Следующим соперником французского теннисиста станет соотечественник Адриан Маннарино.
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