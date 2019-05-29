Кудерметова узнала соперницу по третьему кругу «Ролан Гаррос»
Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.
Кайя трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвёртый круг Канепи поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Полона Херцог (Словения) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:4.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
50
Чжан Шуай
Ч. Шуай
1 : 2
88
Кайя Канепи
К. Канепи
|1
|2
|3
|
|7
|0
|5
|
|6
|6
|7
29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
80
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 : 2
71
Полона Херцог
П. Херцог
|1
|2
|3
|
|3
|7
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|6
|6
|6
Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
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