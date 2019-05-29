Кудерметова узнала соперницу по третьему кругу «Ролан Гаррос»

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Кайя трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Канепи поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг

Полона Херцог (Словения) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:4.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.