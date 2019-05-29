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Кудерметова узнала соперницу по третьему кругу «Ролан Гаррос»

Кудерметова узнала соперницу по третьему кругу «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Кайя трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Канепи поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Полона Херцог (Словения) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:4.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
50
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
1 : 2
Кайя Канепи
88
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 2 3
           
7 0 5
6 6 7
           
29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
80
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 : 2
Полона Херцог
71
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
3 7 4
6 6 6
           
Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
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