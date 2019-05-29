Муратоглу: Циципас готов выиграть турнир «Большого шлема»

Патрик Муратоглу, тренер шестой ракетки мира из Греции Стефаноса Циципаса, считает, что его подопечный готов к большим победам.
«Я думаю, что Стефанос уже готов выиграть турнир «Большого шлема». Но в то же время считаю, что он ещё может продолжать прогрессировать, и делать это долго.
Что касается победы на мэйджоре, то да, он готов. Но он не единственный, кто готов. Есть ещё как минимум три парня — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Для победы в таком турнире нужно в двух пятисетовых матчах кряду обыграть двоих из них. Это непросто.
Почему Стефанос может выиграть? Когда он проиграл Рафе в Австралии, он был очень разочарован. Он был разочарован, так же, как и если бы проиграть в первом круге. То поражение заставило его забыть обо всем, что он делал раньше, например, победу над Роджером в четвёртом раунде. Это и говорит о его готовности», — цитирует Муратоглу Tennis365.
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