Надаль обыграл 114-ю ракетку мира и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда грунтовых соревнований он одержал разгромную победу над представителем Германии Янником Маденом — 6:1, 6:2, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. На счету Надаля 3 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 11. Маден, являющийся 114-й ракеткой мира, отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.
Следующим соперником второй ракетки мира станет бельгиец Давид Гоффен, обыгравший серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:4, 6:3.
Напомним, Надаль является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
29 мая 2019 года, среда. 13:35 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
114
Янник Маден
Я. Маден
0 : 3
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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29 мая 2019 года, среда. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
29
Давид Гоффен
Д. Гоффен
3 : 0
85
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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|2
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|4
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