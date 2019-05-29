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Надаль обыграл 114-ю ракетку мира и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

Надаль обыграл 114-ю ракетку мира и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда грунтовых соревнований он одержал разгромную победу над представителем Германии Янником Маденом — 6:1, 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. На счету Надаля 3 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 11. Маден, являющийся 114-й ракеткой мира, отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.

Следующим соперником второй ракетки мира станет бельгиец Давид Гоффен, обыгравший серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:4, 6:3.

Напомним, Надаль является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

29 мая 2019 года, среда. 13:35 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Янник Маден
114
Германия
Янник Маден
Я. Маден
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
1 2 4    
6 6 6    
               
29 мая 2019 года, среда. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
29
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
3 : 0
Миомир Кецманович
85
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
2 4 3    
               
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
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