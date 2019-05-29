Надаль обыграл 114-ю ракетку мира и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда грунтовых соревнований он одержал разгромную победу над представителем Германии Янником Маденом — 6:1, 6:2, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. На счету Надаля 3 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 11. Маден, являющийся 114-й ракеткой мира, отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.



Следующим соперником второй ракетки мира станет бельгиец Давид Гоффен, обыгравший серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:4, 6:3.



Напомним, Надаль является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.