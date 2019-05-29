Победы Надаля и Федерера — в видеообзоре второго круга «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда грунтовых соревнований он одержал разгромную победу над представителем Германии Янником Маденом — 6:1, 6:2, 6:4. Следующим соперником второй ракетки мира станет бельгиец Давид Гоффен.
В третий круг «Ролан Гаррос» вышел и швейцарец Роджер Федерер (3). Он победил немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:3, 6:4. За выход в четвёртый круг швейцарец поспорит с норвежцем Каспером Руудом.
Волевую победу над 86-й ракеткой мира Уго Дельеном из Боливии добыл шестой номер мирового рейтинга, грек Стефанос Циципас. За 2 часа 48 минут теннисисту из Греции удалось добыть путёвку в следующий круг — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5. В третьем круге Циципас встретится с Филипом Краиновичем из Сербии.
А 11-й сеяный соревнований хорват Марин Чилич покидает турнир. В напряжённом пятисетовом поединке он уступил болгарину Григору Димитрову — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 3:6. Болгарскому теннисисту предстоит матч со Стэном Вавринкой из Швейцарии.
Посмотреть видеообзор второго круга «Ролан Гаррос» можно на «Чемпионате».
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