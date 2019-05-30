Три матча второго круга «Ролан Гаррос» прерваны из-за темноты

Три поединка второго круга Открытого чемпионата Франции остановлены и будут доиграны завтра, 31 мая, из-за наступления темноты. Такое решение приняли судьи, обслуживающие эти матчи.



В женском разряде незавершёнными остались две встречи. Австралийка Присцилла Хон и американка Мэдисон Кис, посеянная на турнире под 14-м номером, отправились отдыхать при счёте 5:7, 7:5. Теннисистка из Сербии Александра Крунич и украинка Леся Цуренко (27) были ближе к тому, чтобы успеть завершить поединок сегодня. Однако напряжённая борьба в третьем сете помешала этому. Теннисистки возобновят игру при равном счёте 7:5, 5:7, 6:6.



У мужчин только один поединок не был завершён. 22-й сеяный соревнований француз Люка Пуи продолжит встречу со словаком Мартином Клижаном, уступая со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 1:3.



Действующий чемпион грунтового турнира «Большого шлема» в мужском разряде — испанец Рафаэль Надаль. Победительницей прошлогоднего Открытого чемпионата Франции в женском разряде является Симона Халеп из Румынии.