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Три матча второго круга «Ролан Гаррос» прерваны из-за темноты

Три матча второго круга «Ролан Гаррос» прерваны из-за темноты
Теннис / Roland Garros 2019 0

Три поединка второго круга Открытого чемпионата Франции остановлены и будут доиграны завтра, 31 мая, из-за наступления темноты. Такое решение приняли судьи, обслуживающие эти матчи.

В женском разряде незавершёнными остались две встречи. Австралийка Присцилла Хон и американка Мэдисон Кис, посеянная на турнире под 14-м номером, отправились отдыхать при счёте 5:7, 7:5. Теннисистка из Сербии Александра Крунич и украинка Леся Цуренко (27) были ближе к тому, чтобы успеть завершить поединок сегодня. Однако напряжённая борьба в третьем сете помешала этому. Теннисистки возобновят игру при равном счёте 7:5, 5:7, 6:6.

У мужчин только один поединок не был завершён. 22-й сеяный соревнований француз Люка Пуи продолжит встречу со словаком Мартином Клижаном, уступая со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 1:3.

Действующий чемпион грунтового турнира «Большого шлема» в мужском разряде — испанец Рафаэль Надаль. Победительницей прошлогоднего Открытого чемпионата Франции в женском разряде является Симона Халеп из Румынии.

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