Стали известны кандидаты на звание лучшей теннисистки мая

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку мая 2019 года. На это звание претендуют голландка Кики Бертенс, румынка Симона Халеп, британка Йоханна Конта и чешка Каролина Плишкова.
Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.
По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. В феврале в голосовании первенствовала швейцарка Белинда Бенчич, в марте — австралийка Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова.
В категории «Прорыв месяца» представлены голландка Кики Бертенс, француженка Хлоэ Паке, представительница Казахстана Юлия Путинцева и чешка Маркета Вондроушова.
В январе в этой номинации первенствовала украинская теннисистка Даяна Ястремская. В феврале лучшей стала Се Шувэй из Китайского Тайбэя, в марте — канадка Бьянка Андрееску, в апреле — Мария Саккари из Греции.
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