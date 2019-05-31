Большова-Задойнова: я стала заниматься теннисом из-за Шараповой

Испанская теннисистка Алёна Большова-Задойнова, пробившаяся в третий круг Открытого чемпионата Франции, рассказала, как начала заниматься теннисом.

«Родители говорят, что дома я чаще смотрела спортивные трансляции, чем мультфильмы. Когда я решила заняться теннисом, это не принесло особой радости. Я сказала родителям: „Мне это не нравится, заберите меня домой“, — приводит слова Большовой-Задойновой официальный сайт тура.

По словам Алёны, она изменила своё отношение к теннису после того, как увидела победу россиянки Марии Шараповой на Уимблдоне-2004. Она вновь стала заниматься этим видом спорта и с тех пор теннис не бросала.

«Выступление на „Ролан Гаррос“ получается ошеломляющим. Испанское радио и ТВ всё время мне звонят. Мне за всю жизнь так часто не звонили», — призналась Алёна.

В третьем круге она сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.