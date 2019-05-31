Сафина: поддерживаю С. Уильямс, что женщин нельзя воспринимать как домохозяек

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина защитила американку Серену Уильямс, которая устроила скандал в финальном матче с Наоми Осакой из Японии в финале US Open 2018 года.
«Я в каком-то плане поддерживаю Серену. И действительно, это очень ощущается в России. К женщинам такое отношение — типа домохозяйки. И в чём-то я согласна с Сереной: мы тоже женщины, мы имеем право на свой взгляд, свой голос. С другой стороны, мне иногда кажется, что некоторые перебарщивают. Мне кажется, что должен быть какой-то баланс между уважением к женщине и заявлениями, что женщина уже становится чуть ли не сильнее мужчины.
Кто прав и кто виноват в ситуации с Рамосом и Сереной? Я не смотрела этот момент. Насколько я знаю, Карлос — достаточно опытный судья и вместе с тем жёсткий. Он не будет с тобой церемониться. Он очень много раз судил матчи с моим участием, и я к нему всегда относилась с уважением. Когда я пыталась с ним спорить, то всегда проигрывала, поэтому вообще перестала с ним пререкаться. Понятное дело, что это был финал. Там были эмоции, усталость и желание победить, но что поделаешь. Поэтому она сняла такой ролик: женщины, когда плачут, истерят.
Не смущает ли меня, что у мужчин премиальные и гонорары больше, чем у женщин? Знаете, сейчас меня послушают и скажут, что я не защищаю женщин. Нет, я их защищаю, но у мужчин иногда бывают матчи по пять сетов, а мы играем из трёх сетов. Если бы у нас было всё как у мужчин, тогда бы я действительно была согласна. Но у нас всё-таки не совсем одинаковые правила.
Девушки не могли бы постоянно играть пятисетовые матчи. Это нереально. Я помню, одно время у нас был «Мастерс», на котором мы играли финал из пяти сетов. Это было непросто, но это был только финал», — цитирует Сафину Sport24.
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