Сегодня, 1 июня, пройдёт матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анна Блинкова и американка Мэдисон Кис, посеянная под 14-м номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.

Ранее Блинкова и Кис не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Кис на «Ролан Гаррос».



Победительница матча за выход в четвертьфинал поборется либо с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, либо с чешкой Катержиной Синяковой.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.