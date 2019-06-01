Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
IRONSTAR 113 & SPRINT SOCHI 2019
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Кис на «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Кис на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сегодня, 1 июня, пройдёт матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анна Блинкова и американка Мэдисон Кис, посеянная под 14-м номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.

Ранее Блинкова и Кис не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Кис на «Ролан Гаррос».

Победительница матча за выход в четвертьфинал поборется либо с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, либо с чешкой Катержиной Синяковой.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня
Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент