Текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Кис на «Ролан Гаррос»
Сегодня, 1 июня, пройдёт матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анна Блинкова и американка Мэдисон Кис, посеянная под 14-м номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.
Ранее Блинкова и Кис не встречались.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Кис на «Ролан Гаррос».
Победительница матча за выход в четвертьфинал поборется либо с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, либо с чешкой Катержиной Синяковой.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня
Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.
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