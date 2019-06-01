Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня

В субботу, 1 июня, завершится третий круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 16 поединков в верхних половинах сеток – по 8 у мужчин и женщин, а также доиграны не завершившиеся накануне из-за наступления темноты встречи Вавринка – Димитров и Циципас – Краинович. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Новак Джокович (1), Наоми Осака (1), Симона Халеп (3), Доминик Тим (4), Александр Зверев (5), Эшли Барти (8), Хуан-Мартин дель Потро (8), Фабио Фоньини (9), Карен Хачанов (10) и Серена Уильямс (10). Всего в субботу выступит трое россиян – помимо Хачанова это Екатерина Александрова и Анна Блинкова (Q).
«Ролан Гаррос». День 7-й. 1 июня, суббота. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 3-й круг. Сетка
Женщины. 3-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Симона Халеп (Румыния, 3) — Леся Цуренко (Украина, 27)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 7-0 (Ополе-ITF-2009, Линц-2012, Хертогенбосх-2013, Уимблдон-2014, Цинциннати-2018, Доха, Дубай-2019).
Рейтинг: 3-27.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Текстовая трансляция
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Филип Краинович (Сербия, LD) – доигрывание при счёте 7:5, 6:3, 5:5
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (не ранее 13:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-60.
Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.18 – 4.65.
Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Циципаса в четырёх сетах.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Сальваторе Карузо (Италия, Q)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-147.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 15.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Антуан Хон (Франция, WC) — Гаэль Монфис (Франция, 14)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 16:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 146-17.
Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в трёх сетах.
Серена Уильямс (США, 10) — Софья Кенин (США)
Court Philippe-Chatrier. 5-й запуск (около 18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-35.
Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Фабио Фоньини (Италия, 9) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 6-3/7-3 (Париж-кв-2010, Санкт-Петербург-2012, Штутгарт-2013, Майами, Монте-Карло-2014, Гштаад, Санкт-Петербург-2017 – Australian Open-2013, Штутгарт-2014, Майами-2019).
Рейтинг: 12-21.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в пяти сетах.
Наоми Осака (Япония, 1) — Катержина Синякова (Чехия)
Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-0 (Доха-2018).
Рейтинг: 1-42.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.
Доминик Тим (Австрия, 4) — Пабло Куэвас (Уругвай)
Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 3-2 (Мадрид, Рим-2017, Буэнос-Айрес-2019 — «Ролан Гаррос»-2015, Индиан-Уэллс-2018).
Рейтинг: 4-47.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Андреа Петкович (Германия) — Эшли Барти (Австралия, 8)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-1 (Кубок Хопмана-2013).
Рейтинг: 69-8.
Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в трёх сетах.
Court Simonne-Mathieu
Душан Лайович (Сербия, 30) — Александр Зверев (Германия, 5)
Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2018).
Рейтинг: 35-5.
Прогноз букмекеров: 3.90 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.
Анна Блинкова (Россия, Q) — Мэдисон Кис (США, 14)
Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 117-14.
Прогноз букмекеров: 3.85 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Джордан Томпсон (Австралия) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8)
Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 69-9.
Прогноз букмекеров: 3.40 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.
Court 1
Стэн Вавринка (Швейцария, 24) — Григор Димитров (Болгария) – доигрывание при счёте 7:6, 7:6
Court 1. 2-й запуск (не ранее 13:00).
Личные встречи: 4-4 (Australian Open-2011, Мадрид-2013, Уимблдон, US Open-2018 – Лондон-2014, Монте-Карло, Мадрид-2015, Цинциннати-2016).
Рейтинг: 28-46.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в пяти сетах.
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Ига Свёнтек (Польша)
Court 1. 3-й запуск (около 14:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 59-104.
Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свёнтек в трёх сетах.
Карен Хачанов (Россия, 10) — Мартин Клижан (Словакия)
Court 1. 4-й запуск (около 16:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 11-55.
Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.
Аманда Анисимова (США) — Ирина Бегу (Румыния)
Court 1. 5-й запуск (около 18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 51-116.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.90.
Прогноз «Чемпионата»: победа Анисимовой в трёх сетах.
Court 14
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Борна Чорич (Хорватия, 13)
Court 14. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 2-2 (Уинстон-Сэйлем, Санкт-Петербург-2017 – Париж-2017, Мадрид-2018).
Рейтинг: 45-15.
Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чорича в пяти сетах.
Екатерина Александрова (Россия) — Алёна Большова-Задойнова (Испания, Q)
Court 14. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 58-137.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.
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