Действующая чемпионка «РГ» Халеп одержала разгромную победу в матче 3-го круга
В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, в двух сетах разгромила представительницу Украины Лесю Цуренко — 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 53 минуты.
Симона допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из десяти. Цуренко 5 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.
В личных встречах 27-летняя теннисистка ведёт со счётом 7-0.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Халеп поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Ига Свёнтек (Польша).
Халеп является действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
01 июня 2019 года, суббота. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
3
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
27
Леся Цуренко
Л. Цуренко
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня
Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.
- 1 июня 2019
-
13:23
-
13:03
-
12:21
-
10:48
-
10:00
-
00:49
-
00:22
- 31 мая 2019
-
22:48
-
21:42
-
20:45
-
18:13
-
17:24
-
16:50
-
16:48
-
16:05
-
15:19
-
14:58
-
14:36
-
13:41
-
13:35
-
13:17
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:01
-
09:47
-
09:31
-
09:23
-
09:06
-
00:41
-
00:15
- 30 мая 2019
-
23:52
-
23:32
-
23:12
-
22:42
Партнерский контент