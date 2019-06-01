Действующая чемпионка «РГ» Халеп одержала разгромную победу в матче 3-го круга

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, в двух сетах разгромила представительницу Украины Лесю Цуренко — 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 53 минуты.

Симона допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из десяти. Цуренко 5 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

В личных встречах 27-летняя теннисистка ведёт со счётом 7-0.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Халеп поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Ига Свёнтек (Польша).

Халеп является действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.