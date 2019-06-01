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Действующая чемпионка «РГ» Халеп одержала разгромную победу в матче 3-го круга

Действующая чемпионка «РГ» Халеп одержала разгромную победу в матче 3-го круга
Теннис / Roland Garros 2019 0

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, в двух сетах разгромила представительницу Украины Лесю Цуренко — 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 53 минуты.

Симона допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из десяти. Цуренко 5 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

В личных встречах 27-летняя теннисистка ведёт со счётом 7-0.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Халеп поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Ига Свёнтек (Польша).

Халеп является действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

01 июня 2019 года, суббота. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Леся Цуренко
27
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня
Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.
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