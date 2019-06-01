Федерер: на корте Сюзанн Ленглен практически нет отскока

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8). Это был его первый матч на корте имени Сюзанн Ленглен с 2015 года, тогда он уступил в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции соотечественнику Стэну Вавринке – 4:6, 3:6, 6:7 (4:7).

«Сейчас корт выглядит быстрее, возможно, из-за его подготовки или жаркой погоды.

Когда так жарко, чувствую, что отскока мяча практически нет, но он движется быстрее по воздуху. И, да, я хорошо подавал в течение долгого времени. В третьем сете мой процент первой подачи немного снизился. Но самое большое отличие в том, что за задней линией и по бокам меньше места. Зрители ближе к вам. Естественно, тут другая атмосфера.

Покрытие на Сюзанн Ленглен всегда было более скользким, чем на корте Филиппа Шатрие. Полагаю, его нижняя часть более твёрдая, поэтому труднее найти сцепление. А в середине оно достаточно мягкое», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.