Победы Надаля, Федерера и Вавринки — в видеообзоре 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в трёх сетах уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера — 6:2, 6:3, 6:3. Благодаря этой победе 37-летний Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971 года.

Соперником Федерера в четвертьфинале, как и в 2015 году, стал соотечественник Стэн Вавринка, который 4 года назад выиграл «Ролан Гаррос»

В 1/8 финала 24-й сеяный Вавринка одолел шестую ракетку турнира, грека Стефаноса Циципаса, со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. Встреча продолжалась 5 часов 9 минут. Исход матча решил судья, который, спустившись с вышки, подтвердил, что Вавринка попал в линию. Циципас не стал играть этот мяч, решив, что он в ауте.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) также вышел в четвертьфинал, одержав 90-ю победу на «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга соревнований Надаль нанёс поражение аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 6:2, 6:3, 6:3. Защищающий титул Надаль за выход в полуфинал сыграет с победителем матча между японцем Кеем Нисикори (7) и французом Бенуа Пэром, котрый был прерван из-за наступления темноты.