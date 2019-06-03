Тим: своим поступком Серена показала свой дурной характер

Австриец Доминик Тим прокомментировал эпизод, произошедший в пресс-центре «Ролан Гаррос» в пятницу.
Американка Серена Уильямс не стала ждать завершения пресс-конференции Доминика и отправилась в зал для прессы сразу после своего поражения от Софьи Кенин. Тим был вынужден досрочно покинуть помещение.
«Я не зол. Ладно, злился от силы две минуты. Тут было дело принципа, понимаете? Я сам был неправ, заявив, что меня не могут выгонять, ведь я не юниор. Никого нельзя выгонять, даже юниоров.
Существуют правила, а те, кто их нарушают, показывают свой дурной характер. Я уверен на 100%, что Надаль или Федерер никогда бы так не поступили», — цитирует Тима Eurosport.
Сегодня Доминик сыграет с французом Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала грунтового мэйджора.
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