Тим: своим поступком Серена показала свой дурной характер

Австриец Доминик Тим прокомментировал эпизод, произошедший в пресс-центре «Ролан Гаррос» в пятницу.



Американка Серена Уильямс не стала ждать завершения пресс-конференции Доминика и отправилась в зал для прессы сразу после своего поражения от Софьи Кенин. Тим был вынужден досрочно покинуть помещение.



«Я не зол. Ладно, злился от силы две минуты. Тут было дело принципа, понимаете? Я сам был неправ, заявив, что меня не могут выгонять, ведь я не юниор. Никого нельзя выгонять, даже юниоров.



Существуют правила, а те, кто их нарушают, показывают свой дурной характер. Я уверен на 100%, что Надаль или Федерер никогда бы так не поступили», — цитирует Тима Eurosport.

Сегодня Доминик сыграет с французом Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала грунтового мэйджора.

Организаторы «Ролан Гаррос» сорвали пресс-конференцию Тима из-за Серены Уильямс