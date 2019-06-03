Федерер — о скандале вокруг Серены Уильямс и Тима: это было смешно

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. Бывшая первая ракетка мира, проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени.

«Мне кажется, приоритет получает игрок, который продолжает борьбу на турнире. Если бы я проиграл Майеру, я бы позволил Майеру пойти на пресс-конференцию первым, так как впереди у него ещё игра. Мой же следующий матч будет ещё нескоро. Наверное, там произошло какое-то недопонимание.

Может, Серену стоило подольше подержать в раздевалке, а не в месте проведения пресс-конференций. Я не знаю точно, что случилось. Я понимаю разочарование Доминика. Не думаю, что он злится на Серену или на кого-то ещё. Полагаю, это просто несчастный случай. Но было смешно. Мы шутили по этому поводу. Обожаю акцент Доминика. Он это знает", — сказал Федерер в эфире Eurosport.