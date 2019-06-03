Хачанов обыграл дель Потро и сыграет с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, в четырёх сетах нанёс поражение представителю Аргентины Хуану-Мартину дель Потро (8) — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность игры составила 3 часа 12 минут.
Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. В активе дель Потро 11 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния.
Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос»
За выход в полуфинал Хачанов поспорит с австрийцем Домиником Тимом (4).
Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
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