Хачанов обыграл дель Потро и сыграет с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, в четырёх сетах нанёс поражение представителю Аргентины Хуану-Мартину дель Потро (8) — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность игры составила 3 часа 12 минут.

Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. В активе дель Потро 11 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос»

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с австрийцем Домиником Тимом (4).

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.