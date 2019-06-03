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Хачанов обыграл дель Потро и сыграет с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Хачанов обыграл дель Потро и сыграет с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, в четырёх сетах нанёс поражение представителю Аргентины Хуану-Мартину дель Потро (8) — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность игры составила 3 часа 12 минут.

Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. В активе дель Потро 11 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — дель Потро на «Ролан Гаррос»

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с австрийцем Домиником Тимом (4).

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

03 июня 2019 года, понедельник. 19:35 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3 : 1
Хуан-Мартин дель Потро
9
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
1 2 3 4 5
               
7 6 3 6  
5 3 6 3  
               
Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
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