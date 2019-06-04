Шарапова рассказала, когда сможет вернуться на корт

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая ранее восстанавливалась после травмы плеча, сообщила в "Инстаграме", что может сыграть на травяном турнире в Мальорке (Испания).

Напомним, 32-летняя спортсменка получила повреждение в феврале на St. Petersburg Ladies Trophy. Мария не смогла выступить на «Ролан Гаррос», полностью пропустив грунтовый сезон — 2019.

В 2019 году Шарапова приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из восьми сыгранных матчей она победила в шести. На Открытом чемпионате Австралии Мария дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке соревнований Эшли Барти.

Турнир в Мальорке состоится с 17 по 23 июня. В 2018 году соревнования выиграла немка Татьяна Мария.

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