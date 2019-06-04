Тарпищев отреагировал на выход Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала уроженец Москвы обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
«Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже, вся молодёжь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат. Жаль, что Медведев не смог пройти далеко. В его случае явно повлияли недооценка соперника и нехватка концентрации, но это послужит уроком. Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
За выход в полуфинал Хачанов поспорит с австрийцем Домиником Тимом.
В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин
В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.
- 4 июня 2019
-
10:03
-
09:49
-
09:44
-
09:15
-
00:51
-
00:39
-
00:19
- 3 июня 2019
-
23:23
-
23:08
-
22:43
-
22:24
-
19:49
-
19:32
-
18:55
-
18:29
-
17:26
-
16:31
-
16:08
-
16:07
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:34
-
14:27
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:22
-
13:09
-
12:04
-
11:28
-
10:51
-
10:35
-
10:01
-
09:37
Партнерский контент