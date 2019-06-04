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Тарпищев отреагировал на выход Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Тарпищев отреагировал на выход Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала уроженец Москвы обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

«Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже, вся молодёжь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат. Жаль, что Медведев не смог пройти далеко. В его случае явно повлияли недооценка соперника и нехватка концентрации, но это послужит уроком. Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

За выход в полуфинал Хачанов поспорит с австрийцем Домиником Тимом.

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