Надаль – о разгроме Нисикори: главное – это то, что я в полуфинале
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над японцем Кей Нисикори в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:1, 6:3.
«Честно говоря, главное для меня — быть в полуфинале. То, как я играл, хорошо и мощно, выглядит очень позитивно. Побеждать в таких больших матчах с таким серьёзным соперником всегда приятно. Я доволен», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Следующим соперником испанца станет 37-летний Роджер Федерер из Швейцарии. Напомним, Рафаэль является одиннадцатикратным и действующим чемпионом грунтового мэйджора.
Никогда ранее в своей карьере он не уступал в полуфинальных и финальных матчах Открытого чемпионата Франции (11 побед в 1/2 финала и 11 – в финалах).
Быстрый разгром Надаля, триумф Федерера — в обзоре четвертьфинальных матчей «РГ»
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