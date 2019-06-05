Надаль: удивлён, что Маррей возвращается настолько быстро

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал информацию о том, что британец Энди Маррей в скором времени вернётся на корт.

«Если честно, я немного удивлён тому, что Маррей возвращается настолько быстро. Но я всегда думал, что Энди постарается найти способ вернуться, так как он ещё молод и страстно любит игру. Я рад, что он снова будет играть», — приводит слова Надаля Ubitennis.

Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии — 2019. После поражения в первом круге Энди заявил о возможном завершении карьеры из-за травмы. Спустя несколько недель он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.

Маррей намерен выступить в парном разряде травяных соревнований в Лондоне. Его партнёром станет испанец Фелисьяно Лопес. Турнир в Лондоне пройдёт с 17 по 23 июня.

Энди Маррей перед Уимблдоном сыграет на турнире Queen's Club в парном разряде