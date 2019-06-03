Энди Маррей перед Уимблдоном сыграет на турнире Queen's Club в парном разряде
Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей в ближайшее время намерен вернуться на корт.
Как сообщает Metro, уроженец Глазго собирается принять участие в лондонском турнире Queen's Club. Маррей готовится сыграть в парном разряде вместе с 37-летним испанцем Фелисьяно Лопесом.
Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на бедре. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после поражения в матче первого круга заявил, что продолжит бороться с повреждением. В феврале британец перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе. Матч на турнире Queen's Club станет для 32-летнего Маррея первым после перерыва.
Э. Маррей: существует вероятность того, что я завершу карьеру после Уимблдона
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