Энди Маррей перед Уимблдоном сыграет на турнире Queen's Club в парном разряде

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей в ближайшее время намерен вернуться на корт.

Как сообщает Metro, уроженец Глазго собирается принять участие в лондонском турнире Queen's Club. Маррей готовится сыграть в парном разряде вместе с 37-летним испанцем Фелисьяно Лопесом.

Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на бедре. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после поражения в матче первого круга заявил, что продолжит бороться с повреждением. В феврале британец перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе. Матч на турнире Queen's Club станет для 32-летнего Маррея первым после перерыва.