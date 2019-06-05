Все четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» перенесены на завтра из-за дождя

Все поединки Открытого чемпионата Франции, которые были запланированы на сегодняшний день, 5 июня, отменены, говорится в сообщении WTA Insider. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Организаторы надеялись, что дождь закончится во второй половине дня, однако этого не произошло.



Таким образом на завтра, 6 июня, перенесены все четвертьфинальные поединки в одиночном разряде. Первая ракетка планеты серб Новак Джокович сыграет завтра с немцем Александром Зверевым (5), а россиянин Карен Хачанов (10) поборется за выход в полуфинал с четвёртым сеяным соревнований австрийцем Домиником Тимом. В женском одиночном разряде на завтрашний день перенесены поединки Мэдисон Кис (США, 14) — Эшли Барти (Австралия, 8) и Симона Халеп (Румыния, 3) — Аманда Анисимова (США).



Завтра на «Ролан Гаррос» также состоятся два полуфинальных матча в миксте и одна четвертьфинальная встреча в парном разряде у женщин.