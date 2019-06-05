Стало известно расписание перенесённых четвертьфиналов «Ролан Гаррос»

На официальном сайте Открытого чемпионата Франции появилось время старта четвертьфинальных поединков в одиночном разряде.
Первыми четвертьфиналы отыграют женщины. Их матчи назначены на 14:00 по местному времени (15:00 мск). Третья ракетка планеты румынка Симона Халеп поборется за выход в полуфинал с американкой Амандой Анисимовой. Поединок состоится на центральном корте. После завершения этой встречи начнётся четвертьфинальный матч между первой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым (5).
На корте Сюзанн Ленглен в 15:00 мск встретятся американка Мэдисон Кис (14) и австралийка Эшли Барти (8). Когда эта встреча завершится, в борьбу за выход в полуфинал вступит россиянин Карен Хачанов (10), которому предстоит поединок с четвёртой ракеткой мира Домиником Тимом из Австрии.
Напомним, все запланированные на сегодняшний день матчи были перенесены на завтра, 6 июля, из-за дождя.
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