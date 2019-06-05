WTA огласила результаты голосования за звание лучшей теннисистки мая

Четвёртая ракетка планеты голландка Кики Бертенс признана лучшей теннисисткой мая. Она выиграла голосование, проводимое женской теннисной ассоциацией (WTA). В мае голландка одержала победу на турнире в Мадриде (Испания), переиграв в решающем матче Симону Халеп из Румынии — 6:4, 6:4.
Румынка стала второй и в голосовании болельщиков. На третьей строчке — вторая ракетка планеты Каролина Плишкова из Чехии, в мае ей покорился турнир в Риме (Италия). Британка Йоханна Конта, уступившая Плишковой в финале турнира в итальянской столице, заняла четвёртое место по итогам голосования.
В 2019 году титул лучшей теннисистки месяца доставался пяти разным спортсменкам. В январе его выиграла японка Наоми Осака, в феврале болельщики выбрали швейцарку Белинду Бенчич. В марте в голосовании первенствовала австралийка Эшли Барти, в апреле — Петра Квитова из Чехии.
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