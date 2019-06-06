Барти победила Кис в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Франции под восьмым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу США Мэдисон Кис (14) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Эшли 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Австралийка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

За выход в финал Барти поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 3) — Аманда Анисимова (США).

Халеп является действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.