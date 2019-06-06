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Барти победила Кис в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Барти победила Кис в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Франции под восьмым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу США Мэдисон Кис (14) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Эшли 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Австралийка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

За выход в финал Барти поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 3) — Аманда Анисимова (США).

Халеп является действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

06 июня 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Мэдисон Кис
14
США
Мэдисон Кис
М. Кис
0 : 2
Эшли Барти
8
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
3 5  
6 7  
           
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