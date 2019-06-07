Бывшая первая ракетка мира — о переносе женских полуфиналов «РГ»: это позор

Бывшая первая ракетка мира француженка Амели Моресмо выразила недовольство переносом полуфинальных матчей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде с центрального стадиона на арены, значительно уступающие по вместимости. На корте Сюзанн Ленглен сыграют австралийка Эшли Барти и представительница США Аманда Анисимова. На арене Симоны Матьё встретятся британка Йоханна Конта и чешка Маркета Вондроушова.
«Перенос женских полуфинальных матчей на „Ролан Гаррос“ — это позор! Все согласны, что главная игра дня — это Федерер — Надаль. Но какой посыл мы несём, когда ставим матчи на 11 утра на второй и третий корты турнира?! Ни одна из женских игр не состоится на центральном корте!
Было так легко открыть корты Ленгленн и Шатрие и поставить женские матчи на час дня, а мужские провести за ними. И вернуть деньги тем, кому билеты больше не были нужны», — написала Моресмо в своём «твиттере».
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